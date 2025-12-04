México reanudará cuando «sea posible» las importaciones de carne de cerdo de España

3 minutos

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué, dijo que su país y España buscan reanudar flujos comerciales, suspendidos de manera «precautoria», en «cuanto sea posible hacerlo» tras el brote de la peste porcina africana en Cataluña.

«A ambas partes nos interesa reanudar los flujos comerciales, que México ha suspendido de manera precautoria, en cuanto sea posible hacerlo, sin poner en riesgo a la porcicultura y a la fauna silvestre de nuestro país», dijo Berdegué en redes sociales.

El funcionario apuntó que recibió al presidente de Cataluña, Salvador Illa, acompañado por el embajador de España en México, Juan Duarte, y que el primero «informó ampliamente» del brote de peste porcina africana en jabalíes silvestres en Cataluña, y las medidas inmediatas que han adoptado las autoridades catalanas y españolas.

Agradeció, en este sentido, la visita y ratificó que México tratará «este caso estrictamente con base en criterios técnicos sanitarios, en conformidad con la normatividad nacional e internacional».

Ambas partes acordaron, asimismo, que los equipos técnicos de ambos países mantendrán una comunicación directa en forma permanente.

El pasado 29 de noviembre, el Gobierno de México informó de la suspensión de importaciones de carne de cerdo de España por el brote de peste porcina africana (PPA) en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Según un comunicado, Illa, quien se encuentra de visita en México, le informó a Berdegué que se está afrontando la emergencia de la peste porcina africana con el «máximo rigor y absoluta transparencia».

El presidente de Cataluña también defendió la «profesionalidad» del sector y le ha pedido al secretario de Agricultura mexicano que «confíen en el trabajo que se está haciendo para proteger la salud animal, la seguridad alimentaria, ayudar al sector y superar la emergencia».

La Sader mexicana anunció la medida tras la detección el viernes 28 de noviembre de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la PPA, el primer caso en el país europeo desde 1994.

La decisión fue anunciada tras la detección de los dos primeros casos el viernes, lo que provocó la suspensión de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países, como Rusia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Japón y México.

El pasado sábado 29 de noviembre se informó del hallazgo de otros cuatro jabalíes muertos por la PPA en la sierra de Collserola (Barcelona), en la misma zona en la que se encontraron los cuerpos de los dos primeros animales fallecidos por este brote.

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica muy temida por el sector porcino, porque es altamente contagiosa entre el jabalí europeo, el facóquero africano y el cerdo doméstico de las granjas. No afecta a los humanos ni se contagia por el consumo de productos de cerdo. EFE

