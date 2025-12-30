México rechaza «intervenciones» de EE.UU. a Venezuela y pide a ONU papel «más protagónico»

Ciudad de México, 30 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes las recientes «intervenciones» de Estados Unidos contra Venezuela y reiteró la postura histórica del país en contra de cualquier tipo de intervención extranjera, a la vez que pidió a la ONU tener «un papel mucho más protagónico».

“Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones. Y menos pues militares. Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara el lunes que su país había llevado a cabo una acción militar contra un muelle venezolano «donde cargan las drogas en los barcos», sin ofrecer más detalles. EFE

