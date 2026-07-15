México rechaza acusaciones de jefe de la DEA de presuntos nexos entre gobierno y cárteles

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Ciudad de México, 14 jul (EFE).- El Gobierno de México rechazó este martes las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien afirmó que existe una «conexión mortal» entre los cárteles de la droga y el gobierno mexicano y que ambos «son lo mismo».

En una tarjeta informativa, el Gabinete de Seguridad de México sostuvo que las afirmaciones del funcionario estadounidense son infundadas y contradicen los resultados públicos en el combate a la delincuencia organizada.

«Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales», indicó.

En ese sentido, señaló que desde el inicio de la Administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, al 30 de junio de 2026, han sido detenidas 59.582 personas.

Según el Gobierno mexicano, entre los detenidos hay integrantes de todas las organizaciones criminales, así como más de 80 servidores y exservidores públicos vinculados con actividades ilícitas, incluidos siete presidentes municipales en funciones, como parte de la Operación Enjambre y otras investigaciones.

Lo anterior confirma, según el gobierno, que en México «no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas».

En el mismo periodo, agregó, se han decomisado 31.366 armas de fuego y 498 toneladas de droga, entre ellas más de 2,3 toneladas y 5,5 millones de pastillas de fentanilo.

Asimismo, reportó la inhabilitación de 2.627 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas.

Por otro lado, el Gabinete también destacó que, entre septiembre de 2024 y junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó un 48 %.

Añadió que su Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de «cero impunidad», con acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.

Finalmente, defendió que la cooperación bilateral con Estados Unidos ha permitido detener a objetivos prioritarios requeridos por las autoridades de ese país.

Las declaraciones de Cole fueron realizadas durante la conferencia ‘Fentanyl Free America’, en Orlando, Florida (EE.UU.), donde afirmó que el combate a los cárteles y a quienes facilitan sus operaciones constituye la principal prioridad de la DEA, al sostener que esas redes mantienen vínculos con funcionarios mexicanos.

El funcionario también señaló que esa presunta «conexión mortal» entre los cárteles y el Gobierno de México dificulta los esfuerzos para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

La polémica ocurre en un momento de creciente tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, luego de que Washington solicitó la extradición de varios funcionarios del Gobierno de Sinaloa (noroeste de México), incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. EFE

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