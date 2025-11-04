México rechaza decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas y defiende asilo

Ciudad de México, 4 nov (EFE).- El Gobierno de México rechazó este martes la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas, luego de que la embajada mexicana en aquel país concediera asilo político a la exprimera ministra peruana Betsy Chávez, aliada del expresidente Pedro Castillo, procesada junto a él por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022.

«Rechazamos la decisión que toma el Gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así las consulares, porque nosotros estamos actuando de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional», dijo el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, durante un la conferencia de prensa presidencial.

Velasco explicó que el asilo se otorgó tras una evaluación conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), conforme a la Constitución mexicana y a los tratados internacionales vigentes.

«Se decidió otorgar el asilo a la señora Chávez, como ya se mencionó, debido a que ella ha mencionado que ha sido víctima de violaciones a sus derechos procesales y a una persecución política», dijo.

El funcionario recordó que México invocó la Convención de Caracas sobre Asilo Político, que establece que corresponde al Estado asilante «la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución».

Velasco aseveró que la medida «se apega a la larga tradición mexicana de asilo diplomático, arraigada en nuestra historia y en nuestros principios humanistas y en apego estricto al derecho internacional».

Por su parte, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, enfatizó que el asilo es “una de las instituciones más nobles» de México y recordó los precedentes históricos del país.

Así, evocó los casos de los exiliados españoles tras la guerra civil, igual que los asilados de las dictaduras del Cono Sur o figuras como José Martí, León Trotsky, Rigoberta Menchú o Evo Morales.

El director general para América del Sur, Pablo Monroy Conesa, agregó que los casos de Betsy Chávez y Pedro Castillo «están totalmente conectados».

Recordó que Castillo «fue electo democráticamente» en 2021 y víctima de acoso político, mediático y judicial durante su mandato, y que su destitución en diciembre de 2022 y los procesos judiciales posteriores «están llenos de irregularidades que son equivalentes a violaciones a derechos humanos».

Monroy enfatizó que México «no interviene ni ha intervenido en los asuntos internos del Perú», y sostuvo que su postura «es congruente» con una sólida historia de política exterior basada en el derecho de asilo y en el respeto a los pueblos. EFE

