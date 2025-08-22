México rechaza el fallo sobre el panel laboral del T-MEC en el caso del call center Atento

3 minutos

Ciudad de México, 22 ago (EFE).- El Gobierno de México rechazó este viernes el fallo a favor de Estados Unidos, luego de una disputa laboral entre Atento Servicios (Atento) y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), en el estado mexicano de Hidalgo, centro del país, que determinó que existió una denegación de derechos laborales.

“El Gobierno de México no comparte la determinación del Panel, al considerar que las acciones también emprendidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ajustaron a lo dispuesto en la legislación nacional, en los compromisos internacionales asumidos por el país y en el principio de buena fe”, expusieron en un comunicado conjunto las secretarías de Economía y del Trabajo.

Según la resolución, publicada el jueves, se acreditó que la empresa Atento incurrió en actos de interferencia indebida que generaron un ambiente de temor y discriminación antisindical, afectando incluso a la dirigencia del Sindicato de Telefonistas, con acciones prolongadas y estructurales.

El panel consideró que las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas resultaron «insuficientes», pues no transformaron el clima laboral, por lo que no se reconocieron como una reparación adecuada.

Esta fue la primera vez que un panel de esta índole ofreció una resolución en materia de denegación de derechos de libertad sindical y negociación colectiva, así como el primer caso exitoso con este mecanismo de solución de controversias según el acuerdo comercial.

En su comunicado, el Gobierno mexicano aseguró que el panel no tomó en cuenta los argumentos presentados, como la objeción jurisdiccional, la distribución de la carga de la prueba, la revisión interna efectuada por la autoridad laboral y la interpretación del tratado a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Recordó que entre abril de 2024 y enero de 2025, se realizaron seis mesas de diálogo entre Atento y el Sindicato de Telefonistas, con el acompañamiento del Gobierno mexicano, para atender las demandas vinculadas con la libertad sindical, el acceso a los centros de trabajo y el reconocimiento del Comité Ejecutivo Local.

“Lamentablemente, las mesas de diálogo se vieron interrumpidas por la instauración del Panel. No obstante, a partir del fallo del Panel, las mesas se reanudaron, el 13 de agosto pasado, en la que las partes se comprometieron a mantener el diálogo”, apuntaron las dependencias.

Pese a todo, México reiteró su disposición para garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores mexicanos en apego al marco jurídico nacional, al mismo tiempo que aseguró haber actuado conforme a sus compromisos internacionales y en ejercicio pleno de su soberanía para atender y resolver asuntos internos. EFE

csr/jmrg/eav