México rechaza unirse a la Junta de Paz convocada por EE.UU. y será observador

2 minutos

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- México enviará a su embajador ante la ONU como «observador» a la primera reunión de la Junta de Paz convocada por EEUU, anunció este martes la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que rechazó integrar ese órgano por la necesidad de incluir a todas las partes en procesos de paz con el de Medio Oriente.

“Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La Junta de Paz, creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos del mandatario con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

“Cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un estado, pues es importante la participación de ambos estados, de Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro”, remarcó.

México ha sostenido históricamente una política exterior basada en principios como la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional, lo que ha guiado su postura frente al conflicto en Medio Oriente y su reconocimiento del Estado palestino.

En años recientes, el país ha respaldado iniciativas multilaterales orientadas a promover negociaciones entre las partes en ese conflicto.

La Casa Blanca indicó en enero que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta de Paz, cuya primera reunión tendrá lugar el jueves próximo en Washington.

El mayor número de países corresponde a la región de Oriente Medio y Asia occidental: Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

En segundo lugar, figuran los de Asia Central y el Sudeste Asiático: Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia, y Camboya, Indonesia y Vietnam; seguidos por cinco europeos: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo.

De Latinoamérica, por ahora, se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay. EFE

