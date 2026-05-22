México rechaza visión “injerencista” de EE.UU. tras la acusación contra Raúl Castro

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Ciudad de México, 22 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este viernes su desacuerdo con la acusación penal en Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro, al considerar que responde a una visión “injerencista” histórica de Washington hacia otros países.

“La autodeterminación de los pueblos. Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos. No es de ahora (…) nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”, afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre los cargos presentados contra Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.

Sheinbaum cuestionó el momento de la imputación contra el exmandatario cubano, quien enfrenta cargos por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato ante un tribunal federal del sur de Florida.

«El caso de Cuba ocurrió hace 30 años, imagínate. ¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?», señaló.

La gobernante mexicana sostuvo que este tipo de acciones reflejan una práctica histórica de presión estadounidense sobre América Latina.

La gobernante mexicana citó las memorias del expresidente mexicano Miguel de la Madrid para argumentar que Washington ha utilizado históricamente el combate al narcotráfico como argumento de presión política.

“Estados Unidos siempre ha usado el tema del narcotráfico como pretexto para injerencia”, expresó al referirse a una frase atribuida al exmandatario.

No obstante, aclaró que México busca mantener una relación de cooperación con Estados Unidos, aunque bajo límites claros de soberanía.

“Colaboramos, nos coordinamos, pero operaciones conjuntas en tierra, pues eso no nos lo permite nuestra Constitución”, sostuvo al referirse a conversaciones recientes con autoridades estadounidenses en materia de seguridad.

La mandataria subrayó que la prioridad es preservar una relación estable con Washington, donde viven millones de mexicanos, sin dejar de reconocer los antecedentes históricos de la relación bilateral.

“Siempre vamos a buscar una buena relación, pero no se nos puede olvidar que hay otra intención también en lo que hacen. Es histórico”, afirmó.

La reacción de Sheinbaum ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara cargos contra Raúl Castro por presuntamente ordenar el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, incidente en el que murieron cuatro personas de origen cubano.

De ser hallado culpable, el exmandatario podría afrontar cadena perpetua o pena de muerte. EFE

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