México recibe a Macron: foco en comercio y devolución de manuscritos indígenas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita México este viernes para «fortalecer lazos» políticos y comerciales un año después de la investidura de Claudia Sheinbaum, muy interesada en obtener de su homólogo la restitución de «importantes» documentos históricos mexicanos.

Es la primera vez en once años que un presidente francés visita el país latinoamericano.

Macron llegó a la capital mexicana el jueves por la noche tras participar en Brasil en la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático COP30. El jefe de Estado francés quiere «fortalecer los lazos políticos y estratégicos» con Sheinbaum, afirmó su gabinete.

La mandataria, en el poder desde octubre de 2024, es reconocida a nivel internacional por su hábil manejo de las relaciones con el imprevisible Donald Trump.

«La visita también tiene como objetivo profundizar nuestros lazos económicos con México», agregó un asesor de Macron, quien viaja acompañado por una delegación de empresarios franceses.

«Será la ocasión para anunciar una aceleración de nuestra cooperación en todos los ámbitos: económico, universitario, científico, cultural, pero también en materia de medio ambiente, salud y seguridad», declaró el jefe de la diplomacia francesa Jean-Noël Barrot.

La última visita a México de un presidente francés, el socialista François Hollande, fue en 2014.

Macron será recibido por Sheinbaum en el Palacio Nacional, donde ambos mandatarios se reunirán a solas antes de integrar en el encuentro a dirigentes de empresas francesas y mexicanas.

México es el primer país latinoamericano inversor en Francia, mientras que la nación europea ocupa el puesto número 11 entre los inversionistas extranjeros en tierras mexicanas.

– Documento «fundamental» –

Más allá del aspecto económico, Sheinbaum ha dejado claro que para México la prioridad de esta visita es el pedido de devolución de varios códices mesoamericanos, obras manuscritas de los pueblos originarios que ilustran la vida y las creencias de la civilización mexica. Los documentos están en posesión de Francia desde hace décadas.

La vista de Macron «nos interesa a nosotros mucho por unos códices (…) que queremos que lleguen a México, ese es nuestro principal interés», dijo la presidenta la semana pasada

«Obviamente, viene con empresarios, y a tener un encuentro también con empresarios mexicanos. Pero nuestro interés mayor es la repatriación de estos códices que son muy importantes para México», agregó.

El gobierno de Sheinbaum tiene la vista puesta en particular en dos manuscritos: el «Códice Borbónico», conservado en la Asamblea Nacional -cámara baja del Parlamento francés- y el «Códice Azcatitlán», que pertenece a los fondos de la Biblioteca Nacional de Francia.

Este último «es fundamental para conocer el desarrollo de lo que fue México-Tenochtitlan desde su fundación hasta principios del siglo XVII», explicó el asesor presidencial mexicano José Alfonso Suárez del Real.

«Ahí vamos a conocer quiénes eran los gobernantes mexicas que permanecieron después de la conquista como titulares de los cuatro barrios» de la gran urbe que después se convertiría en la actual Ciudad de México, afirmó.

También para Francia «es un tema importante sobre el que tenemos un diálogo muy abierto con los mexicanos», aseguró la presidencia de ese país, destacando que se creó en septiembre «un grupo de trabajo franco-mexicano que reúne a nuestros mejores expertos en estos temas».

