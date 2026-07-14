México recibe al presidente de Panamá con miras a fortalecer el «intercambio comercial»

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Ciudad de México, 14 jul (EFE).- El secretario de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Roberto Velasco, recibió este martes al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, previo a la reunión que el mandatario panameño sostendrá el miércoles con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo será fortalecer «intercambio comercial y de inversiones».

«El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a México al presidente de Panamá (@presidenciapma), José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino), y a su esposa, Maricel Cohen», escribió la Cancillería mexicana en su cuenta oficial de X.

La SRE confirmó que Mulino se encontrará con la mandataria mexicana en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, el 15 de julio para impulsar el intercambio comercial, especialmente en “el sector agropecuario y la cooperación para el desarrollo”.

La delegación panameña también contó con la presencia del canciller Javier Martínez-Acha, quien saludó este martes a su homólogo en México.

El mensaje de la Cancillería mexicana se da un día después de que la Presidencia panameña informó del viaje de Mulino al país norteamericano para abordar asuntos como «el intercambio comercial, las inversiones, el desarrollo agropecuario, la seguridad, las aduanas y la cooperación» entre ambos países.

Según la agenda del mandatario panameño, la visita también contempla reuniones con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá o establecerse por primera vez en el país, atraídas por sus ventajas logísticas y su plataforma de servicios para acceder a otros mercados de la región.

El encuentro bilateral se produce en un contexto en el que México fortalece sus relaciones comerciales con distintos países, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, agudizadas tras la negativa de ese país a renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en su formato actual. EFE

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