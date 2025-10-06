México recibe autorización de Israel para repatriar a connacionales detenidos en flotilla

3 minutos

Ciudad de México, 6 oct (EFE).- El Gobierno de México, a través de su Cancillería, informó este lunes que obtuvo la autorización de su homólogo israelí para la repatriación de los seis connacionales que integraban la Flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y que fueron detenidos y dirigidos al centro de detención de Ketziot, en Israel.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló en su cuenta de X que con esta autorización -mediada por el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero- se iniciará la coordinación con las embajadas en la región para la repatriación de los mexicanos que permanecen en custodia desde que su embarcación fue interceptada la semana pasada cuando intentaban llevar ayuda humanitaria hacia Gaza.

“Para asegurar un retorno seguro a México se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante su trayecto de regreso”, precisó la publicación.

Además, la SRE confirmó que Escanero realizó una nueva visita a los mexicanos capturados en el centro de detención de Ketziot, y que tras estas visitas se ha informado permanentemente a las familias sobre el estado de los activistas y que también se han hecho las gestiones pertinentes para obtener los medicamentos requeridos.

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió nuevamente en la repatriación de los seis connacionales, por lo que mantiene su posicionamiento de que los detenidos “no cometieron ningún delito”.

“Estamos en contacto con los compañeros que están allá a través del embajador. Y se está buscando ya muy pronto su repatriación”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum aseguró que, aunque ya existía una fecha de regreso de los mexicanos detenidos en Israel, solo estaban esperando “el último acuerdo” con el Gobierno israelí para poder dar mayor información, y precisó que “todos están bien”.

El martes pasado, las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud fueron detenidas por fuerzas israelíes cerca de las costas, lo que motivó al Gobierno de México a enviar cuatro notas diplomáticas para exigir garantías físicas, información sobre los motivos de la interceptación y, posteriormente, la repatriación.

México ha expresado en foros internacionales su oposición a las restricciones a la asistencia humanitaria en Gaza y presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra de Israel en el enclave.

Entre los liberados de la flotilla por el Gobierno israelí, se encuentra un grupo de 21 activistas españoles, quienes han aterrizado en España junto a ocho compañeros de Países Bajos y Portugal. EFE

abz/csr/jrh

(foto)