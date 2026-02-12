México recibe de Portugal tres piezas precolombinas de gran valor sacadas ilegalmente

Lisboa, 12 feb (EFE).- La Embajada de México en Lisboa recibió este jueves de las autoridades de Portugal tres piezas arqueológicas precolombinas de gran valor que fueron detectadas en el país europeo y que fueron sacadas ilegalmente del territorio mexicano.

«Después de tantos días de lluvia, hoy el sol apareció, porque es un día feliz que quedará marcado en la historia de nuestra relaciones exteriores con la entrega por primera vez de un Gobierno portugués al pueblo de México de tres valiosas piezas arqueológicas», dijo el embajador mexicano en Portugal, Bruno Figueroa, durante un acto en la legación.

A la ceremonia acudieron, entre otros, el director nacional de la Policía Judicial (PJ) de Portugal, Luís Neves, y la presidenta del Camões-Instituto de la Cooperación y la Lengua, Florbela Paraíba, a los que se unió virtualmente desde Sevilla (España) la arqueóloga Aline Lara, quien identificó y confirmó la autenticidad de las antigüedades.

Uno de los tres artefactos es una estatuilla antropomorfa, que data de entre el 300 y el 600 d.C, que representa a una mujer sentada, asociada a los rituales de fertilidad y maternidad, posiblemente originaria de las denominadas tumbas de tiro de Jalisco, Colima o Nayarit.

Otro es un vaso polícromo maya del período clásico (600-900 d.C), proveniente de las Tierras Bajas Mayas, posiblemente del sur de Campeche; y el tercero es una urna de los valles centrales de Oaxaca de la cultura zapoteca, que representa al dios Cocijo, deidad de la lluvia y el trueno, datada entre el 600 y el 1200 d.C.

Figueroa explicó a EFE que los objetos fueron detectados en páginas web especializadas en la venta de artilugios históricos.

«Francamente fue para nosotros una sorpresa, porque no sabíamos que Portugal también es parte de este mercado mundial de artefactos históricos, culturales de nuestros países precolombinos, que van de México hasta Chile», señaló.

De hecho, es la primera vez que Portugal restituye artefactos arqueológicos a México encontrados en su territorio.

Para ello, la embajada mexicana ha llevado a cabo un proceso, que ha durado dos años, con la PJ y el Ministerio de Exteriores, a través del Camões.

El director de la PJ en Lisboa y el Tajo Alto, João Oliveira, detalló a EFE que tan pronto como la embajada les notificó que había una pieza perteneciente al patrimonio cultural mexicano a la venta en Portugal comenzaron a investigar y hallaron que había otras dos que iban a ser subastadas online en este país.

«La investigación permitió también averiguar que en Portugal, de las diferentes personas implicadas en estos tres casos diferentes, ninguna tenía consciencia de la proveniencia ilícita» de los artilugios, dijo Pereira.

Es por ese motivo que no existe ninguna responsabilidad penal de esas personas en Portugal, por lo que no ha habido detenciones ni imputaciones.

Una vez que las piezas fueron recuperadas se inició un protocolo para identificarlas y confirmar si era verdaderas o falsas.

En ese sentido, como en Portugal no existe un especialista en arte prehispánico, solicitaron a la arqueóloga Aline Lara, que se encuentra en la Universidad de Sevilla (España), que realizara ese trabajo, precisó Figueroa a EFE.

El viaje de vuelta a casa es ya cuestión de días, tras pasar años fuera de su país de origen. EFE

