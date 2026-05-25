México recibirá el Mundial con un nuevo museo y “más seguridad” en Teotihuacán

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Ciudad de México, 25 may (EFE).- La Secretaría de Cultura de México presentó este lunes las actividades culturales del llamado Mundial Social, enmarcadas en la próxima Copa Mundial de la FIFA, entre ellas destacó la instalación de arcos de seguridad y el despliegue de más elementos de la Guardia Nacional (GN) en la zona arqueológica de Teotihuacán, que hace un mes presenció un tiroteo mortal.

El coordinador nacional de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Antonio Huitrón, dijo a medios que el recinto arqueológico estima un incremento de 35 % en la afluencia de visitantes durante el evento futbolístico y se espera que sea uno de los sitios más visitados del país en esta temporada.

Ante este pronóstico de alta asistencia, reconoció que el personal de custodia del INAH no ha aumentado, pues sigue conformado por 49 personas desde aquel tiroteo que dejó a una turista canadiense muerta.

“Hay 49 personas de custodia, siguen siendo los mismos 49, recordemos que el personal de custodia es el personal del INAH, éste no se ha incrementado, lo que se ha incrementado son los de la Guardia Nacional”, precisó, tras subrayar que se han instalado siete arcos en las cinco puertas de la zona arqueológica.

Incluso, consideró este mismo personal para la vigilancia de un nuevo museo de Grandeza Teotihuacana, que abrirá próximamente dentro del complejo arqueológico.

Con esta inauguración, Teotihuacán sumará tres espacios museísticos, los otros dos, el de Cultura Teotihuacana y el dedicado a los Murales Teotihuacanos, también fueron restaurados por el Gobierno mexicano.

“En Teotihuacán hemos invertido más de 37 millones de pesos (unos 2,1 millones de dólares) en la rehabilitación integral de accesos, museos de sitio y señalética”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, explicó que este Programa de Acciones del Mundial Social, realizado para turistas nacionales y extranjeros, contó con una inversión superior a los 398 millones de pesos (unos 23 millones de dólares).

La titular de la dependencia aseguró que se ha reforzado la preservación de los bienes culturales mediante la restauración de 46 zonas arqueológicas, así como de 15 museos, entre los que destaca el de Antropología, Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes y también se intervinieron 12 juegos de pelota.

También, anunció la próxima celebración de 281 actividades culturales en 11 de las 32 entidades del país organizadas por el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), de éstas 170 estarán concentradas en Ciudad de México, la sede inaugural del Mundial a partir del 4 de junio.

Las actividades por parte del INBAL incluyen 28 exposiciones temporales, 42 presentaciones de artes escénicas, 19 noches de museos, así como rutas por el muralismo mexicano, que incluye experiencias sobre la obra de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena y Roberto Montenegro.

El programa también considera la apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT), que busca difundir la riqueza del arte textil en el país.

El Mundial Social fue anunciado en 2025 por la presidenta, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de hacer de la Copa del Mundo FIFA una oportunidad para mostrar la “herencia cultural” del país, así como dejar un “legado deportivo” durante los 13 partidos que se celebrarán en México del 11 de junio al 5 de julio.

Con 13 de los 104 partidos del torneo, que también tendrá lugar en Canadá (13) y Estados Unidos (78), México estima recibir a más de 5,5 millones de visitantes, según cifras oficiales. EFE

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