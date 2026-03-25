México recoge 128 toneladas de residuos y da ayuda para afectados por derrame en el Golfo

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Ciudad de México, 25 mar (EFE).- El Gobierno de México ha anunciado este miércoles más de 35 millones de pesos (aproximadamente 1,98 millones de dólares) en apoyos económicos y técnicos para mitigar las afectaciones por la presencia de hidrocarburos en la costa del golfo de México, donde se han recogido 128 toneladas de residuos, y aún no se ha identificado el origen del derrame.

En un comunicado, las autoridades señalan que autoridades federales mantienen labores integrales para atender la contingencia, que se inició el pasado 1 de marzo.

Las autoridades detallan que, a la fecha, se han retirado alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral, y se ha logrado confinar la dispersión en puntos estratégicos para evitar la propagación hacia ecosistemas sensibles.

Entre los apoyos anunciados, están el suministro de combustible al municipio de Pajapan, con 100.000 litros valorados en más de 20 millones de pesos (1,12 millones de dólares), y 15 millones de pesos (850.000 dólares) adicionales del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) para la adquisición de artes de pesca para cooperativas y pescadores afectados.

Además, desde el 17 de marzo opera una unidad médica móvil en los municipios impactados, y se ha contratado temporalmente a pobladores para labores de saneamiento.

Asimismo, detallan que los trabajos de limpieza se concentran en costas de Veracruz y Tabasco, en el sureste de México, donde se realiza limpieza de playas, manglares y cuerpos de agua afectados por hidrocarburo.

También aseguran que mantienen una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo detectado en el Golfo, con el uso de imágenes satelitales, drones y sobrevuelos de la Armada de México, además de monitoreo de corrientes marinas y revisión de infraestructura marítima y portuaria.

El Gobierno mexicano ha aprovechado para negar que las imágenes ampliamente difundidas por la organización Greenpeace, quien ha asegurado que el vertido ha afectado a más de 630 kilómetros de litoral, correspondan a imágenes satelitales reales.EFE

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