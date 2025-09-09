The Swiss voice in the world since 1935

México recorta previsión de crecimiento y amplía déficit por tensiones comerciales

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Ciudad de México, 9 sep (EFE).- Las tensiones comerciales con Estados Unidos, derivadas de los aranceles globales impulsados por el presidente, Donald Trump, redujeron el pronóstico de crecimiento económico de México para 2025, así como los objetivos de consolidación fiscal, detalló este martes el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

De acuerdo con el Paquete Económico para 2026, entregado anoche al límite de su tiempo legal a la Cámara de Diputados, el Gobierno mexicano espera un alza para el producto interno bruto (PIB) mexicano en un rango del 0,5 % al 1,5 %, notablemente menor a su estimación previa del 1,5 % y 2,3 % para 2025.

“La presentación de este paquete, que se sustenta en los principios del humanismo mexicano, se realiza bajo un entorno internacional complejo, marcado por recientes tensiones comerciales y geopolíticas que han desafiado la estabilidad macroeconómica global. México, sin embargo, se ha mostrado resiliente ante las presiones externas”, sostuvo Amador.

En conferencia de prensa, el secretario mexicano de Hacienda admitió que “esta dinámica económica que vimos en 2025 también condicionó en buena medida nuestra proyección de cierre», puesto que “muchas empresas pospusieron o retrasaron sus procesos de inversión (…) y eso también afectó la actividad económica”.

Consolidación fiscal también sufre aranceles

La revisión también obligó a la SHCP a modificar su meta de consolidación fiscal, toda vez que antes esperaba un déficit público de 3,9 % del producto interno bruto (PIB) al cierre de 2025, y ahora prevé que concluya en 4,3 %.

El presupuesto de 2026 contempla ingresos totales por 8,7 billones de pesos (435.000 millones de dólares), de los cuales 5,8 billones de pesos provendrán de la recaudación tributaria, un aumento real de 5,7 % respecto a 2025.

Según Hacienda, este avance será posible gracias al combate a la evasión, la digitalización de trámites y la modernización de aduanas.

Por su parte, el Paquete Económico prevé que el gasto neto total ascenderá a 10,1 billones de pesos (unos 505.000 millones de dólares), con énfasis en programas sociales y proyectos de infraestructura estratégica.

Entre las asignaciones destacan 3 % del PIB a programas sociales como la nueva pensión universal para mujeres de 60 a 64 años, y más de 228.000 millones de pesos destinados a obras ferroviarias, carreteras y portuarias dentro del “Plan México”.

Hacienda estimó que la deuda pública se mantendrá en el 52.3 % del PIB en 2026, mientras que la inflación cerrará ese año en la meta del Banco de México del 3 %, meta que se logrará en el tercer trimestre del año entrante, según el banco central mexicano.

La tasa de interés de referencia se proyecta en 6 %, desde un 7,75 % actual, y el precio del petróleo en 54,9 dólares por barril. EFE

jsm/afs/eav

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR