México recupera 148 millones de dólares de los impuestos adeudados por empresa privada

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Ciudad de México, 23 jul (EFE).- La autoridad fiscal mexicana recuperó 2.593 millones de pesos mexicanos (unos 148 millones de dólares), mediante un acuerdo de reparación, luego de que una empresa privada aceptara pagar impuestos adeudados por la citada cifra.

En un comunicado emitido este jueves, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, por medio de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó este jueves que «alcanzó un entendimiento con una empresa del sector privado, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía General de la República (FGR)».

Agregó que como resultado de este mecanismo de solución alterna de controversias, «la empresa regularizó su situación fiscal y realizó el pago de más de 2.000 millones de pesos, recursos que se incorporan al patrimonio del Estado mexicano en beneficio del pueblo de México».

La dependencia no citó el nombre de la empresa contribuyente, pero fuentes cercanas al acuerdo indicaron que se trata de la empresa embotelladora Topo Chico, que decidió regularizar de manera voluntaria su situación fiscal.

En tanto, medios locales precisaron que el acuerdo reparatorio es por 2.593 millones de pesos (148 millones de dólares).

El acuerdo, dijo la SHCP, refleja «la coordinación institucional entre las autoridades hacendarias y de procuración de justicia, en el marco de las acciones emprendidas en este asunto desde el año 2023 para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales». EFE

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