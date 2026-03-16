México refuerza coordinación de organismos contra el lavado de dinero y recursos ilícitos

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Ciudad de México, 16 mar (EFE).- El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Édgar Amador Zamora, destacó este lunes que desde hace casi dos décadas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han trabajado coordinadamente para prevenir, identificar y combatir los delitos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita.

Esto luego de que la UIF y la CNBV suscribieron este día un convenio de colaboración para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto para prevenir, combatir y hacer frente, de manera más eficiente, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Amador Zamora señaló que la firma del convenio integra herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano».

En un comunicado se indicó que este instrumento de cooperación permitirá modernizar los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos, consolidando los canales institucionales de comunicación que permitan «atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano».

En su turno, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que el convenio contempla la creación de grupos de trabajo interinstitucionales «para analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero».

Además, se fortalecen los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas «para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema nacional».

Mientras que el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza, expresó que la cooperación entre instituciones se vuelve una condición indispensable para «preservar la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero, ya que de esta manera el país podrá continuar cumpliendo con los más altos estándares internacionales en la materia».

El pasado 11 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) inició el proceso de evaluación al que somete a México en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

Durante la evaluación, detalló la nota, el Estado mexicano presentará al equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas.

México es miembro de GAFI desde 2000, pero ha estado en un proceso de seguimiento mejorado tras la adopción de su evaluación mutua en 2018.

De acuerdo con GAFI, México tiene un buen sistema para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero ha admitido que debería de intensificar los esfuerzos para perseguir a los lavadores y confiscar sus activos para mitigar los riesgos significativos.

Según el organismo, en la actualidad México cumple con 10 de las 40 recomendaciones y con un cumplimiento generalizado de 22 de ellas, al tiempo que continúa cumpliendo parcialmente con siete y solo con una recomendación no. EFE

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