México refuerza su campaña contra el sarampión ante ola de contagios

El gobierno mexicano reforzó las campañas de vacunación contra el sarampión e instaló filtros en escuelas, ante una escalada de contagios que colocó al país como la nación de América con el mayor número de casos.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus, que puede ser grave e incluso mortal para los niños pequeños.

La secretaría de Salud del Estado de México, la provincia con más habitantes del país, informó el lunes que estableció filtros en todos los centros educativos para detectar el sarampión y recomendó el uso de cubrebocas para los maestros y los estudiantes.

Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México sumó 6.428 casos de la enfermedad en 2025, casi la mitad de los 14.891 registros en toda la región.

Esta alta incidencia obedece a que el país venía «disminuyendo sus coberturas de vacunación, después de que tuvieron una campaña de seguimiento hace como cinco años», dijo a la AFP el doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

En las primeras tres semanas de este año, México registró 740 casos de los 1.031 reportados en el continente, según la misma organización.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el viernes que su gobierno trabaja con los distintos estados para ampliar la vacunación, principalmente en niñas y niños.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal sostuvo que cuenta con «las vacunas contra sarampión disponibles y suficientes».

La OPS establece que, entre los casos confirmados en el continente, el 78% carecía de vacuna y en el 11% había antecedentes desconocidos de vacunación.

La enfermedad suele causar un sarpullido con manchas rojas, además de otros síntomas como fiebre, dolor de garganta y ojos inflamados. El padecimiento puede complicarse con neumonía o encefalitis, entre otras afecciones.

Por ello, las autoridades de salud recomiendan que los menores se vacunen entre los 12 y los 15 meses de edad, con un refuerzo posterior.

La autoridades capitalinas también llamaron a la población de hasta 49 años a vacunarse, pues una gran cantidad de casos confirmados se presentaron en personas menores de 50 años.

El infectólogo Alejandro Macías explicó a la AFP que la disminución en las tasas de vacunación en el país inició en 2019, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

«En México fue sobre todo la falta de compra de vacunas, que empezó en 2019. El gobierno cambió su sistema de compras. También hay que decir que se dejó de financiar sustancialmente a los servicios de salud. Eso afectó el abasto de medicamentos y de vacunas», explicó.

