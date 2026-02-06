México refuerza telecomunicaciones para el Mundial ante llegada de millones de visitantes

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México anunció este jueves que trabaja con la FIFA, operadores móviles y autoridades federales y locales para garantizar la conectividad durante la Copa del Mundo 2026, ante la llegada estimada de 5,5 millones de visitantes al país durante el torneo.

En un comunicado, la CRT indicó que ya fue instalado un Grupo de Trabajo con Operadores Móviles Privados, integrado por los principales prestadores de servicios inalámbricos.

Explicó que el objetivo del grupo técnico es coordinar la operación eficiente de las redes en zonas estratégicas y de atención prioritaria, como estadios, hoteles, aeropuertos, centros de entrenamiento y áreas destinadas a ‘Fan Fests’ (zonas de aficionados).

«Estas acciones atenderán la demanda de conectividad de la población y de los aproximadamente 5,5 millones de visitantes que se prevé que arriben a México durante el evento, a las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey», apuntó la nota.

Además, señaló que la coordinación incluye a instancias federales y locales de seguridad, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el propósito de asegurar «la disponibilidad del espectro radioeléctrico necesario para labores de protección, logística y atención a delegaciones deportivas y diplomáticas».

Sumado a ello, la CRT afirmó que también se garantizará el espectro para aplicaciones inalámbricas vinculadas a la organización del Mundial.

Estas incluyen servicios de voz y datos para transporte, seguridad y operación logística, así como enlaces de audio y video para la transmisión de señales audiovisuales.

Finalmente, el organismo aseguró que colabora con los gobiernos de la Ciudad de México (centro), Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte) «para acelerar el despliegue de infraestructura» de telecomunicaciones por parte de los operadores móviles.

Ciudad de México albergará el 11 de junio el partido inaugural del Mundial entre las selecciones de México y Sudáfrica, de un torneo organizado junto con Estados Unidos y Canadá y que reunirá selecciones de 48 países durante más de un mes.

Además de la capital, México recibirá partidos del Mundial en las ciudades de Monterrey y Guadalajara. EFE

