México reitera su apoyo a Cuba y asegura que no debe de «influir» en su relación con EEUU

Ciudad de México, 18 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que la relación entre México y Cuba “siempre ha sido una diferencia» con Estados Unidos desde 1959, aunque sostuvo que ese desacuerdo “no tiene por qué influir” en el vínculo bilateral con Washington, pese a las críticas del presidente, Donald Trump.

«Nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener», subrayó la mandataria mexicana, al rechazar que su Gobierno reconsidere su postura hacia la isla, pese a las críticas del presidente Trump por señalamientos por el envío de petróleo a la isla y la contratación de médicos cubanos.

En su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum reconoció que “esa relación siempre ha sido una diferencia” entre los gobiernos de los dos países vecinos, a la vez que insistió en que “no tiene por qué influir en las relaciones México-Estados Unidos”. EFE

