México reitera su disposición a aportar «la mesa» para mediar entre Cuba y EEUU

Ciudad de México, 3 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su país siempre ha “puesto la mesa” para atender cualquier conflicto, ante una eventual mediación mexicana entre Estados Unidos y Cuba, aunque destacó que esto dependería exclusivamente de la voluntad de ambas naciones.

“Eso depende de Cuba y de Estados Unidos (la mediación). Cuba es un país soberano, independiente. Estados Unidos también. México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto. En muchos momentos de su historia. Y este no es la excepción”, señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana reaccionó así a una pregunta sobre si estaría dispuesta a mediar entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas han estado marcadas por décadas de tensiones y que se han agudizado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba, entre los que figura México.

Al respecto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha señalado que Trump intenta asfixiar a la isla con el bloqueo de petróleo, especialmente después de que Estados Unidos se hizo del control del crudo en Venezuela, que era su principal abastecedor.

México, por su parte, ha reconocido el envío de petróleo a Cuba como parte de una estrategia de ayuda humanitaria, argumentando que manda menos del 1% de la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sin embargo, recientemente reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria.

Sheinbaum subrayó que la posición de México responde tanto a principios constitucionales como a convicciones históricas.

“Nosotros defendemos la soberanía de los pueblos por constitución y por convicción entonces no es un asunto de que uno quiera protagonizar eso no es, es garantizar la paz la seguridad y la soberanía”, dijo.

Al ser preguntada sobre qué condiciones deberían darse para que México participara en un proceso de mediación, la mandataria insistió en que la iniciativa tiene “que venir de ellos».

«Nosotros ya lo hemos dicho públicamente, en privado, pero pues ya depende de que se den las condiciones”, apuntó.

Reiteró, además, que cualquier eventual papel de México no estaría ligado a su figura personal, sino a la tradición diplomática del país.

Por último, señaló que «esta semana» enviará ayuda humanitaria a la isla, aunque no especificó en qué consistirá.

“Obviamente tenemos que conocer por parte de ellos también sus necesidades. Que no es nada más lo que a México se le ocurra enviar, sino cuáles son las necesidades para poderlo enviar. Entonces, va a ser muy transparente y lo vamos a informar”, zanjó.

La grave crisis económica, energética y social de Cuba se ha visto agravada desde que la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un ataque que el Gobierno de La Habana y el de México condenaron tajantemente. EFE

