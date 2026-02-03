México reitera su disposición a poner «la mesa» para mediar entre Cuba y EE.UU.

3 minutos

Ciudad de México, 3 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su país siempre ha “puesto la mesa” para atender cualquier conflicto, ante una eventual mediación mexicana entre Estados Unidos y Cuba, aunque destacó que esto dependería exclusivamente de la voluntad de ambas naciones.

“Eso depende de Cuba y de Estados Unidos (la mediación). Cuba es un país soberano, independiente. Estados Unidos también. México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto. En muchos momentos de su historia. Y este no es la excepción”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana reaccionó así al ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a intervenir como mediadora entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas han estado marcadas por décadas de tensiones, y que se han agudizado luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara aranceles a países que envíen petróleo a Cuba.

Al respecto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha señalado que Trump intenta asfixiar a la isla, con el bloqueo de petróleo, especialmente luego de que Estados Unidos se hizo del control del energético en Venezuela, que era su principal abastecedor.

México, por su parte, ha reconocido el envío de petróleo a Cuba, como parte de una estrategia de ayuda humanitaria, argumentando que manda menos del 1 % de la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sin embargo, en días recientes reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria.

Sheinbaum subrayó que la posición de México responde tanto a principios constitucionales como a convicciones históricas.

“Nosotros defendemos la soberanía de los pueblos por constitución y por convicción entonces no es un asunto de que uno quiera protagonizar eso no es, es garantizar la paz la seguridad y la soberanía”, dijo.

Al ser interrogada sobre qué condiciones deberían darse para que México participara en un proceso de mediación, la mandataria insistió en que la iniciativa tiene “que venir de ellos».

«Nosotros ya lo hemos dicho públicamente, en privado, pero pues ya depende de que se den las condiciones”, apuntó.

Reiteró, además, que cualquier eventual papel de México no estaría ligado a su figura personal, sino a la tradición diplomática del país.

“Bueno, no es un asunto personal. Y México, porque es México, no es la presidenta, es México, en la mejor historia de nuestra diplomacia y política exterior, siempre va a estar dispuesto a apoyar la soberanía de los pueblos y el diálogo para la solución pacífica de conflictos”.

Por último, señaló que «esta semana» enviará ayuda humanitaria a la isla, aunque no especificó en qué consistirá.

“Obviamente tenemos que conocer por parte de ellos también sus necesidades. Que no es nada más lo que a México se le ocurra enviar, sino cuáles son las necesidades para poderlo enviar. Entonces, va a ser muy transparente y lo vamos a informar”, zanjó.

La grave crisis económica, energética y social de Cuba se ha visto agravada desde que la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un ataque que el Gobierno de La Habana y el de México condenaron tajantemente. EFE

csr/afs/sbb

(foto)(vídeo)