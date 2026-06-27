México repatriará a 26 connacionales tras terremotos en Venezuela

Compartir

2 minutos

Ciudad de México, 26 jun (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó este viernes que repatriará a 26 connacionales que desean voluntariamente regresar a territorio mexicano tras los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela y que han dejado, al menos, 920 fallecidos y 3.360 heridos.

La actualización se da luego de que la SRE, a través de personal de la Embajada de México en Venezuela, estableció contacto vía teléfono y correo electrónico con 73 mexicanos residentes o que se encontraban en tránsito durante los sismos, según apuntó la dependencia en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

Asimismo, la Cancillería mexicana confirmó que las 73 personas “se encuentran en buen estado de salud y en lugares seguros”.

“Entre ellos, un grupo de 26 connacionales que voluntariamente desea regresar a territorio mexicano espera ser repatriado con la asistencia de los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana de @Defensamx1”, detalló.

También destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional llevó ayuda humanitaria, así como 250 elementos de rescate a territorio venezolano, al tiempo que reconoció el trabajo de la embajada en el país venezolano que se encuentra “realizando las labores de asistencia y protección consular requeridas”.

La ayuda mexicana llega después de que Venezuela elevara a 920 la cifra de fallecidos y a 3.360 la de heridos por los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, según informó este viernes la presidenta encargada de aquel país, Delcy Rodríguez.

Por su parte, la SRE, recordó que los medios de atención para emergencias de la Embajada de México en Caracas son a partir del número +58 412 2524675 y el correo electrónico embvenezuela@sre.gob.mx. EFE

abz/rrt