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México repite contra Inglaterra la alineación inicial que usó contra Ecuador

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México, 5 jul (EFE).- La selección mexicana repetirá este domingo contra Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 la misma alineación inicial que tuvo contra Ecuador, a la que superó por 2-0 en los dieciseisavos.

El equipo dirigido por Javier Aguirre formará contra los ingleses con Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. EFE

gb/laa

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