México reporta 203.685 repatriados desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca

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Ciudad de México, 17 abr (EFE).- El Gobierno de México reportó este viernes 203.685 repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca y endureció la política migratoria con mayores restricciones.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló en la conferencia de prensa presidencial que, de este total de expulsiones, 164.444 ocurrieron por vía terrestre y 39.241 por vía aérea, en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación ‘México te abraza’.

Además, la funcionaria indicó que no se ha visto un aumento en las repatriación y, por el contrario, afirmó que esta situación se ha reducido un 87 % desde el inicio de la actual Administración.

«Es bajo el número todavía de personas que están siendo repartidas. Entonces, estamos muy contentos con ‘México te abraza'», manifestó.

Afirmó que actualmente México cuenta con ocho centros de atención, en Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Tabasco y Chiapas, los cuales tienen capacidad para recibir a 200 personas, aunque precisó que a nivel nacional se reciben entre 300 y 350 connacionales diarios.

«Siempre los paisanos cuentan con el apoyo de su Gobierno», aseveró.

En enero pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció una disminución del 78 % en el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos, desde el 1 de octubre de 2024, cuando comenzó el Gobierno de Sheinbaum. EFE

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