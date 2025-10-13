México reporta 64 muertos y 65 desaparecidos tras lluvias torrenciales

Ciudad de México, 13 oct (EFE).- El Gobierno de México reportó este lunes 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas, tras las fuertes lluvias que azotaron a cinco estados del centro del país entre el 6 y 9 de octubre, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, negocios e infraestructura en 111 municipios.

Los 64 fallecimientos fueron registrados en cada una de las fiscalías de los estados de Veracruz (29), Hidalgo (21), Puebla (13) y Querétaro (1), informó Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) durante en la conferencia diaria de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Además, Velázquez también informó de 65 personas no localizadas en los estados de Veracruz (18) Hidalgo (43) y Puebla (4).

“El mensaje a la población: sabemos que hay mucha desesperación y preocupación. Los vamos a atender a todos, los trabajos de limpieza se van a desarrollar con toda la amplitud, sin escatimar ningún recurso”, afirmó Sheinbaum.

La directora de Protección Civil explicó que en el informe de lluvias presentado del 6 al 9 de octubre en Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, el registro máximo se presentó el 8 de octubre, con 280 milímetros (mm), en el estado de Veracruz y en Puebla con 286 mm, lo que causó el aumento de nivel de ríos y arroyos aledaños a este a estos estados.

En el comunicado se actualizó el recuento de municipios afectados, que suman 111, en los estados de Veracruz (40), Hidalgo (28), Puebla (23), Querétaro (8) y San Luis Potosí (12).

Desde el 10 de octubre, el Gobierno mexicano celebra sesiones de manera permanente para atender la emergencia, en coordinación con los gobiernos estatales.

Las fuertes precipitaciones que azotaron al país del 6 al 9 de octubre derivado de los huracanes Raymond y Priscilla en el Pacífico mexicano, en confluencia con varios sistemas en el Golfo de México, dejaron más de 1.800 milímetros (mm) de lluvia en los cinco estados mencionados.

Es decir, en solo cuatro días se registró una cantidad comparable a la mitad del promedio anual de lluvias en esas regiones. EFE

