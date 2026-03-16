México reporta avance del 85 % en limpieza de hidrocarburo en playas de Veracruz y Tabasco

2 minutos

Ciudad de México, 15 mar (EFE).- El Gobierno de México informó este domingo que se han recolectado más de 90 toneladas de residuos impregnados de hidrocarburo de las playas de Veracruz y Tabasco (sureste), debido al derrame que tuvo lugar hace dos semanas en el golfo de México.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reportó en un comunicado un avance aproximado del 85 % en las labores de limpieza, con «más de 200 personas desplegadas».

La dependencia señaló que atiende y evalúa la presencia de hidrocarburo detectada en el litoral, y que la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Semarnat, Marina Robles, y la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, llevaron a cabo un sobrevuelo de reconocimiento en la zona.

Explicó que para el manejo adecuado del hidrocarburo recolectado «se habilitaron celdas de almacenamiento temporal, además de acciones de contención en cuerpos de agua como la Laguna del Ostión».

Asimismo, especificó que autoridades ambientales mantienen la revisión y las acciones en territorio para proteger los ecosistemas costeros.

Las autoridades han indicado que el derrame que contaminó varios kilómetros de las costas de los citados estados viene de un barco petrolero en las aguas del estado de Tabasco, pero no ha entrado en detalles sobre qué empresa es la responsable.

El pasado viernes, el Gobierno de México explicó que mantenía un análisis de corrientes y vientos para fortalecer acciones de contención de las manchas que se han detectado en las costas de Veracruz y Tabasco.

Asimismo, apuntó que hasta el momento «se continúa evaluando la fuente del contaminante» y que, de acuerdo con los modelos oceanográficos actualmente analizados, «se observa que el hidrocarburo proviene desde el mar hacia la costa».

Además de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), en la emergencia trabajan las secretarías de Marina (Semar) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Profepa), que junto con las autoridades de Tabasco y Veracruz, implementaron brigadas de limpieza en playas con el apoyo de pescadores, autoridades locales y comunidades de la región. EFE

jmrg/gpv