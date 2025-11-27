México reporta un superávit comercial de 606 millones de dólares en octubre

Ciudad de México, 27 nov (EFE).- México tuvo en octubre pasado un superávit comercial de 606 millones de dólares, acompañado de una subida de 14,2 % de las exportaciones, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi recordó en su reporte que el superávit de octubre se compara con el déficit de 2.400 millones de dólares de septiembre pasado.

De esta manera, México acumuló un déficit comercial de 2.321,5 millones de dólares en los primeros diez meses de 2025.

Tan solo en octubre, las exportaciones se incrementaron un 14,2 % interanual a los 66.132,6 millones de dólares, según precisó el organismo con base en cifras originales.

Las ventas petroleras disminuyeron un 29,8 % interanual al situarse en 1.820,1 millones de dólares y las no petroleras aumentaron un 16,3 % hasta los 64.312,4 millones de dólares.

“Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 17,1 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 12,3 %”, ahondó el Inegi.

Además, las importaciones se elevaron un 12,8 % hasta los 65.526,5 millones de dólares.

Las importaciones petroleras cayeron un 2,6 % interanual, hasta 3.949,6 millones de dólares, mientras que las no petroleras aumentaron un 13,9 %, al alcanzar 61.576,9 millones de dólares.

De enero a octubre, las exportaciones se elevaron un 6,6 % interanual a los 547.774,5 millones de dólares, precisó el Inegi.

Pero las ventas petroleras decrecieron un 24,3 % interanual al situarse en 18.177,4 millones de dólares. Mientras que las no petroleras se elevaron un 8,2 % hasta los 529.597,2 millones de dólares.

Por otro lado, las importaciones subieron un 3,1 % al totalizar 550.096 millones de dólares.

Las compras petroleras se contrajeron un 7,8 % año contra año, al ubicarse en 39.146,3 millones de dólares. Mientras que las no petroleras aumentaron un 4,1 % al sumar 510.949,7 millones de dólares.

México elevó en 50,1 % su déficit comercial en 2024, cuando reportó una balanza negativa de 8.212 millones de dólares, por encima del dato también negativo de 5.470 millones de dólares de 2023.

El país se ha afianzado al T-MEC para impulsar el crecimiento de su economía, de la que una cuarta parte depende de exportaciones a Estados Unidos, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial previeron una recesión para México ante los aranceles de Trump, la cual al parecer ha logrado esquivar. EFE

