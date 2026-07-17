México requiere 94.444 millones de dólares al año para cumplir metas climáticas, según ONG

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Ciudad de México, 16 jul (EFE).- México necesitará invertir alrededor de 1,7 billones de pesos al año (unos 94.444 millones de dólares) hacia 2030 para cumplir sus compromisos climáticos, una cifra equivalente al 5,4 % del producto interno bruto (PIB), advirtió este jueves Iniciativa Climática de México (ICM).

La organización sostuvo que la brecha de financiamiento es «demasiado amplia» para cerrarse únicamente con recursos públicos, por lo que consideró indispensable movilizar capital privado y financiamiento internacional mediante mecanismos que reduzcan riesgos y conviertan las metas ambientales en proyectos financiables.

ICM respaldó la estrategia presentada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para transformar los compromisos ambientales en oportunidades de inversión, fortalecer cadenas de valor prioritarias y atraer recursos privados en línea con la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 3.0 y el Plan México.

La organización planteó crear una “Plataforma País” bajo liderazgo del Gobierno mexicano, con participación del sector privado, la banca de desarrollo, organismos de cooperación internacional, sociedad civil y academia.

Según ICM, ese mecanismo «permitiría ordenar prioridades nacionales», impulsar reformas, estructurar carteras de proyectos y vincularlas con instrumentos financieros adecuados, además de acelerar la ejecución de acciones de transición energética, mitigación, adaptación e infraestructura sostenible.

Marcela Álvarez, especialista en finanzas sostenibles de ICM, afirmó que el capital privado es esencial, pero requiere condiciones que reduzcan riesgos, articulen financiamiento y traduzcan los compromisos climáticos en inversiones concretas.

Por su parte, Andrés Flores Montalvo, director de Política Energética de la organización, agregó que México debe asegurar que los proyectos sean financiables, transparentes y medibles, no sólo identificar cuáles son prioritarios.

Durante un tercer taller sobre inversión climática, especialistas revisaron experiencias de Brasil y Sudáfrica, así como mecanismos para combinar recursos públicos y privados, preparar proyectos, fortalecer capacidades institucionales y facilitar la participación de la banca de desarrollo.

Rebeca Lima, de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, señaló que estas plataformas no son una solución única, pero pueden movilizar recursos a gran escala si cuentan con objetivos claros, liderazgo gubernamental, participación temprana del sector financiero y comunicación transparente.

ICM pidió además mejorar la regulación, los estándares, el acceso a información y la divulgación de riesgos climáticos, para que los reportes se traduzcan en decisiones de inversión.

La organización recordó que México ya dispone de una Taxonomía Sostenible, una Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, bonos sostenibles y una agenda ligada al Plan México, pero demandó mayor coordinación, gobernanza, seguimiento y medición de impactos en emisiones, resiliencia, empleo, competitividad y bienestar. EFE

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