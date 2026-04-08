México rescata a un segundo trabajador atrapado en una mina mientras sigue buscando a otro

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Ciudad de México, 8 abr (EFE).- Las autoridades mexicanas informaron que este miércoles rescataron a uno de los mineros que permanecía atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa, tras el derrumbe ocurrido hace trece días, en medio de las labores para localizar a otro trabajador.

«El Comando Unificado informa que a las 10.36 hora local (18.36 GMT) de este miércoles 8 de abril, Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con éxito de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa», informó en un comunicado la dependencia del Gobierno federal.

El trabajador había sido localizado con vida el martes, aunque hasta esta mañana no se pudo culminar su rescate y su salida a la superficie.

«Tras su salida a la superficie, el personal paramédico procedió a su estabilización inmediata para posteriormente ser trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, en donde será atendido por especialistas», informaron las autoridades, quienes realizaron una primera evaluación al minero rescatado.

No obstante, efectivos militares y civiles del Estado mexicano permanecen con las labores de búsqueda pues otro trabajador, del que se desconoce su estado, permanece atrapado en el lugar.

Además, las autoridades confirmaron el fallecimiento de otro minero en el accidente en Sinaloa, aunque hasta ahora no se han dado detalles de su identidad.

El pasado 26 de marzo, las autoridades mexicanas reportaron el incidente registrado un día antes, de acuerdo con Protección Civil, que ocurrió debido al colapso de una presa de jales en la mina en la que se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones, de los que 21 lograron salir ilesos por sus propios medios. EFE

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