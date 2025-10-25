México restablece el 100 % de la electricidad, 2 semanas después de lluvias catastróficas

1 minuto

Ciudad de México, 25 oct (EFE).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México aseguró este sábado que el suministro eléctrico ha sido restablecido al 100 % a los usuarios afectados, tras las lluvias catastróficas que azotaron el centro-oriente del país hace dos semanas.

«Con trabajos ininterrumpidos, el personal electricista recuperó el servicio en (los estados de) Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz», afirmó la CFE en un comunicado.

La Comisiónapuntó que «se restableció al 100 % a los usuarios de la región» golpeada por las lluvias e inundaciones registradas del 6 al 10 de octubre pasado, como lo «instruyó» la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

Para ello, detalló la CFE, se desplegaron 1.602 trabajadores electricistas, 503 vehículos pick up, 219 grúas articuladas, seis helicópteros, ocho drones, ocho retroexcavadoras y cuatro cuatrimotos.

Los trabajadores permanecerán en los sitios que requieran «reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica». EFE

