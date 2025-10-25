México restablece el 100 % de la electricidad, 2 semanas después de lluvias catastróficas

3 minutos

Ciudad de México, 25 oct (EFE).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México aseguró este sábado que el suministro eléctrico ha sido restablecido al 100 % a los usuarios afectados tras las lluvias catastróficas que azotaron el centro-oriente del país hace dos semanas.

«Con trabajos ininterrumpidos, el personal electricista recuperó el servicio en (los estados de) Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz», afirmó la CFE en un comunicado.

La dependencia apuntó que «se restableció al 100 % a los usuarios de la región» golpeada por las lluvias e inundaciones registradas del 6 al 10 de octubre pasado, como lo «instruyó» la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

Para ello, detalló la CFE, se desplegaron 1.602 trabajadores electricistas, 503 vehículos pick up, 219 grúas articuladas, seis helicópteros, ocho drones, ocho retroexcavadoras y cuatro cuatrimotos.

No obstante, la nota precisó que los trabajadores permanecerán en los sitios que requieran «reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica».

Más de 182.000 estudiantes regresan a clases presenciales

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México informó este sábado que 182.610 estudiantes han vuelto a clases presenciales, tras las lluvias que provocaron afectaciones en más de 2.400 planteles educativos.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, indicó en un comunicado que hasta el momento 182.610 estudiantes de 2.442 planteles, «desde preescolar hasta educación superior en los estados afectados, ya toman clases de manera presencial, en lugares seguros, sanitizados y aptos para que regresen a sus labores».

Mientras que 26.105 alumnos de 229 escuelas de educación básica, media superior y superior «continúan sus clases en línea, con lo que se da continuidad a sus aprendizajes sin poner en riesgo su integridad», agregó el funcionario.

«Implementamos un plan integral para asegurar que las escuelas del país cuenten con condiciones óptimas para el regreso a clases, priorizando la seguridad, la limpieza y el equipamiento de los planteles», aseguró Delgado.

El funcionario detalló que dicho plan está financiado con recursos del seguro institucional de Agroasemex, que asciende a 3.200 millones de pesos (unos 176 millones de dólares).

Las lluvias que golpearon el centro de México hace dos semanas han dejado hasta el momento 80 personas fallecidas y 18 desaparecidas, de acuerdo con el micrositio oficial habilitado por el Gobierno de México ante la emergencia.

El viernes, el Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, afirmó que ya se ha restablecido la comunicación terrestre en 202 de las 288 comunidades que resultaron incomunicadas por las lluvias y deslaves en los cinco estados afectados. EFE

mjc/cpy