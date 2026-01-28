México retoma en Estados Unidos el diálogo sobre comercio y aranceles

2 minutos

Ciudad de México, 28 ene (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, informó este miércoles desde Washington que iniciará una serie de reuniones con autoridades estadounidenses para retomar el diálogo bilateral en materia comercial, con énfasis en aranceles, exportaciones y la atracción de nuevas inversiones hacia el país.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, Ebrard señaló que en la mañana comenzará “la primera reunión presencial” con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el marco de la revisión del Tratado de Comercio entre Estado Unidos, Canadá y México (T-MEC).

Más tarde, agregó en su mensaje, tiene programado un encuentro con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, “para reanudar los trabajos” entre ambos países.

El funcionario explicó que el objetivo de estos contactos es avanzar en “varias cosas” que, dijo, se han planteado desde México y que están relacionadas con aranceles y exportaciones, además de asuntos vinculados con nuevas inversiones hacia territorio mexicano.

Ebrard también aludió a un reporte reciente sobre el desempeño exportador de México.

“Ahora tuvimos una confirmación de muy buenos datos de exportación de México”, afirmó, al presumir que «son buenas noticias”.

El secretario se refirió al reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reportó este martes que el valor de las exportaciones mexicanas ascendieron a los 664.837,2 millones de dólares, una cifra récord para un año desde 1991, pese a los aranceles y presiones comerciales con su principal socio: Estados Unidos.

Por último, Ebrard aseguró que la delegación mexicana viajó “optimista y resuelta”. EFE

jsm/afs/ajs