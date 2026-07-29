México revela contacto con Fujimori para «avanzar» en la normalización de las relaciones

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Ciudad de México, 29 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles que el canciller mexicano, Roberto Velasco, habló «personalmente» con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, cuya mandato arrancó el día de ayer, al tiempo que destacó que «estamos avanzando» para normalizar las relaciones con el nuevo gobierno del país andino.

«El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

La derechista Keiko Fujimori inició este martes su mandato como presidenta de Perú para los próximos cinco años (2026-2031), con un primer discurso en una ceremonia celebrada en el Congreso de Perú.

A la investidura acudieron numerosos jefes de Estado de América Latina, aunque la ausencia de Sheinbaum fue una de las más destacadas.

Sin pronunciarse sobre esta cuestión, la presidenta mexicana afirmó que su Administración está dialogando con el nuevo Ejecutivo peruano, a la vez que insistió en que «no queremos la ruptura de las relaciones».

Perú rompió relaciones diplomáticas con México a todo nivel en noviembre de 2025, tras la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado atribuido al exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

Respecto al origen de la crisis, Sheinbaum remarcó que su Gobierno sigue queriendo que Chávez pueda recibir un salvoconducto «para venir a México».

«Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y también sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo. Es una posición que nosotros hemos establecido, pero que más allá de ello, evidentemente no queremos la ruptura de las relaciones», añadió.

La jefa de Estado mostró su confianza en poder dar «más noticias pronto» sobre las conversaciones bilaterales.

Desde la ruptura de las relaciones, ambos países han mantenido suspendidos sus vínculos diplomáticos, aunque continúan compartiendo espacios de integración regional como la Alianza del Pacífico. EFE

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