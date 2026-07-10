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México se muestra dispuesto a «recuperar» relación con Perú tras declaraciones de Fujimori

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1 minuto

Ciudad de México, 10 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este viernes que la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, haya expresado su voluntad de retomar las relaciones con el país norteamericano, al tiempo que afirmó que va a comunicarse con Lima para «ver las particularidades de cómo recupera esa relación».

«Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, ellos decidieron y qué bueno que tenga esos deseos», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

El jueves, Keiko Fujimori afirmó que de su lado tiene «toda la intención» para retomar las relaciones con México, suspendidas desde 2025. EFE

des/afs/cpy

(foto)(video)

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