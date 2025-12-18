México se ofrece a convocar países para salida «pacífica» a la tensión de EEUU y Venezuela

Ciudad de México, 18 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró este jueves dispuesta a convocar a países americanos y de otros continentes para buscar una salida “pacífica” a cualquier conflicto en Venezuela y la región, al reiterar la importancia de oponerse a cualquier “intervención” e “injerencismo”.

En su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que la postura mexicana responde a «una convicción» y a la Constitución, y planteó que debería ser compartida por los países suramericanos, aun cuando existan diferencias políticas entre gobiernos.

“Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones (…) y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos”, señaló. EFE

