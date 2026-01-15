México se ofrece como mediador entre Cuba y EEUU

afp_tickers

2 minutos

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo este miércoles que su gobierno podría mediar entre Cuba y Estados Unidos para solucionar sus diferencias, en momentos que Washington aumenta la presión sobre la isla.

«En las discrepancias entre Estados Unidos y Cuba, México está en la mejor disposición de ser un vehículo para generar un dialogo», dijo la mandataria durante su rueda de prensa matutina.

El presidente estadounidense Donald Trump instó el domingo a Cuba a «alcanzar un acuerdo» o enfrentar consecuencias no especificadas.

Para que esta mediación se produzca, tanto Washington como La Habana deben estar de acuerdo en el diálogo y las condiciones en que se daría, dijo Sheinbaum al defender el derecho de los cubanos a «decidir su destino».

La izquierdista fue interrogada por periodistas sobre si los envíos de petróleo y sus derivados que México realiza a Cuba podrían provocar tensiones en la relación con Trump.

«México es un país soberano y México toma sus decisiones», respondió Sheinbaum.

Tras la incursión de fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero para capturar al ahora depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, Washington ha tomado control del petróleo del país sudamericano.

México es ahora un importante proveedor de Cuba. El pasado viernes llegó a La Habana un petrolero con 85.000 barriles de crudo procedente de México, informó un experto del sector de la Universidad de Texas.

La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) no confirmó este envío ante una solicitud de la AFP.

En septiembre, Pemex comunicó a la Comisión de Valores de Estados Unidos que envía desde 2023 petróleo a Cuba y que en los primeros nueve meses de 2025 exportó 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 de sus derivados, por un valor de 400 millones de dólares.

sem/mar