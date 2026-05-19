México solicita a Israel la «liberación inmediata» de connacionales en flotilla

3 minutos

Ciudad de México, 19 may (EFE).- El Gobierno de México insistió este martes en su exigencia a Israel de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos a bordo de la Flotilla Global Sumud interceptada rumbo a Gaza, al tiempo que activó una red de asistencia consular en la región para lograr su «liberación inmediata».

Durante la conferencia presidencial, el canciller Roberto Velasco informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que los mexicanos ya interceptados están siendo trasladados a territorio israelí.

“Tenemos la información de que están siendo trasladadas a Israel, de ahí serán llevadas a un centro (de detención) y de ahí buscaremos que haya una liberación inmediata y que puedan regresar a México”, dijo.

Velasco indicó que mantiene contacto permanente con familiares y representantes de los mexicanos involucrados, así como con embajadas y consulados en Medio Oriente y Europa.

“Hemos pedido también tanto en público como en privado al gobierno de Israel que respete los derechos humanos de estas personas, que respete el derecho internacional”, afirmó.

El lunes, Velasco ya había reclamado públicamente a Israel “el pleno respeto a los derechos humanos” de los mexicanos detenidos en el marco de la flotilla interceptada en aguas internacionales próximas a Chipre, además de exigir garantías para su integridad física y acceso consular inmediato.

La Flotilla Global Sumud, reorganizada tras una intercepción en abril, transporta alimentos, medicinas y ayuda humanitaria con destino a Gaza con el objetivo de desafiar el bloqueo marítimo impuesto por Israel desde 2007. Según los activistas, las autoridades israelíes han interceptado 17 embarcaciones vinculadas a esta iniciativa.

Velasco sostuvo que México considera que los activistas navegaban en aguas internacionales.

“Nosotros creemos que estas personas están en una zona de mar internacional que tienen derecho a la libre navegación”, señaló.

El canciller detalló que el Gobierno mexicano implementó mecanismos de reacción consular para ubicar a las personas detenidas y coordinar esfuerzos con otros países cuyos ciudadanos participan en la flotilla.

“Implementamos una serie de mecanismos de reacción con todos nuestros consulados en la zona para poder saber exactamente a dónde están siendo transportadas las personas en estos casos donde hay una intersección, poder coordinarnos entre los distintos países porque hay personas de varias nacionalidades, no solo mexicanos y mexicanas”, explicó.

Agregó que mantiene contacto directo con embajadores mexicanos en Israel, Grecia, Turquía y otros países del corredor mediterráneo.

Hasta este martes, indicó, tres embarcaciones habían sido interceptadas, entre ellas las que transportaban a las mexicanas Sol González, Violeta Núñez Rodríguez y Paulina del Castillo. Otras dos permanecen en puerto y dos más continúan en ruta, una de ellas en proceso de ser interceptada. EFE

csr/afs/nvm

(foto)