México sufre una «pandemia de homicidios» agravada por la impunidad, alerta especialista

3 minutos

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- México está padeciendo una «pandemia de homicidios», con más de 30.000 muertes violentas al año, agravada por la amenaza de las redes criminales y por una impunidad generalizada, lamentó este miércoles David Lee, presidente del Grupo Paladín, empresa especializada en la formación en materia de seguridad.

En la apertura del tercer Congreso Nacional del Blindaje, organizado por la industria balística mexicana, el experto advirtió de que el país norteamericano se ha convertido en un «trampolín para las drogas» hacia otras naciones, algo que en su opinión se suma a la «excelsa cultura de la corrupción» imperante en distintos niveles del Estado.

Según el presidente del Grupo Paladín, hay una impunidad casi «total» en México, donde los delincuentes están «saliendo de todos y cada uno de nuestros hogares».

«A los jóvenes no les hemos inculcado ni principios ni los hemos educado para salir a enfrentar un mundo adverso y ahora perverso, que por un lado nos está victimizando y, por el otro lado, nos está arrastrando a las redes delincuenciales», dijo.

El especialista aseguró que cada día se producen más de cinco secuestros y diez asesinatos de mujeres y niñas, al tiempo que más de 130.000 personas siguen desaparecidas, las cuales, «en nuestro corazón, tenemos la esperanza de que aparezcan, pero en el fondo de nuestra conciencia sabemos que muy difícilmente será así».

Asimismo, Lee destacó que el 75 % de los mexicanos sienten que la ciudad en la que viven es «insegura» en un contexto en el que la tasa de homicidios es de 19,3 por cada 100.000 habitantes, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que «una tasa de diez puntos es considerada como una tasa epidémica», agregó.

«¿Qué hacemos en un país en el cual nos quejamos mucho pero denunciamos poco? De los más de 30 millones de delitos no denunciamos ni el 7 %», señaló.

Ante esta situación, Lee estimó que lo que se tendría que hacer es impulsar la «participación ciudadana», con el objetivo de «supervisar y auditar» la labor de los funcionarios estatales y federales, así como los llamados ‘halcones’ de los grupos criminales, jóvenes que» a cambio de una cuota semanal vigilan celosamente los territorios de los delincuentes».

«Nos tenemos que convertir en observadores y con inteligencia, y no con más violencia, vamos a lograr revertir este terrible fenómeno», concluyó.

La cuestión de la seguridad en México es un debate recurrente que volvió hace pocos días al plano internacional, tras los bloqueos, quemas de vehículos y ataques armados registrados en varios estados en respuesta a la muerte de Nemesio Oceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en un operativo federal. EFE

des/csr/gad

(foto)