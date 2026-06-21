México suma 48 nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales para reforzar conectividad

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Ciudad de México, 21 jun (EFE).- México inició en junio la operación de 48 nuevas rutas aéreas, 29 nacionales y 19 internacionales, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad turística y comercial del país, informó este domingo la Secretaría de Turismo (Sectur).

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó en un comunicado que las nuevas conexiones reflejan “la confianza de las aerolíneas” en el potencial turístico y económico de México, además de acercar oportunidades de desarrollo, inversión y bienestar a más destinos y comunidades.

Entre las rutas nacionales destacan los enlaces entre el balneario de Acapulco y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Acapulco y Querétaro, Puebla y Los Cabos, Puebla y Huatulco, Puerto Escondido y Tijuana, Querétaro y Oaxaca, así como Monterrey y San Luis Potosí.

La Sectur sostuvo que estas conexiones buscan impulsar el turismo interno al facilitar que más mexicanos lleguen a distintos destinos del país, en particular a regiones con oferta de playa, cultura, naturaleza y negocios.

En el ámbito internacional, las nuevas rutas incluyen enlaces del AIFA hacia Cartagena y Medellín, en Colombia; Monterrey-Madrid, en España; Cancún-Brasilia, en Brasil; Guadalajara-Detroit, Los Cabos-Las Vegas, Monterrey-Nueva York y Puebla-Los Ángeles, en Estados Unidos.

Rodríguez Zamora señaló que las rutas internacionales contribuirán a incrementar el flujo de visitantes, fortalecer el intercambio turístico y comercial, y diversificar los mercados emisores hacia México, uno de los países más visitados del mundo.

Las nuevas operaciones fueron puestas en marcha por Aeroméxico, Gol, Iberia, Mexicana de Aviación, Southwest, Viva Aerobus y Volaris, región precisó Sectur.

La secretaria de Turismo afirmó que las conexiones internacionales ayudan a consolidar la presencia de México en mercados prioritarios y a atraer visitantes de nuevas regiones, mientras que las nacionales amplían las posibilidades de movilidad dentro del país.

Al cierre de junio de 2026, México registra un acumulado de 102 anuncios de nuevas rutas aéreas, resultado, según la Sectur, del trabajo coordinado entre el Gobierno federal, las aerolíneas y los gobiernos estatales.

La dependencia sostuvo que el objetivo es consolidar al país como una potencia turística y hacer que los beneficios de esta actividad lleguen a un mayor número de regiones y comunidades. EFE

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