México suma contra España su segunda derrota en el torneo amistoso de Alfaz del Pi

1 minuto

Redacción Deportes, 3 mar (EFE).- La selección mexicana femenina sub-20 cayó contra su homóloga de España por 5-1 en el Torneo Internacional Amistoso que se disputa en Alfaz del Pi (Alicante), en la que fue la segunda derrota para las mexicanas en la competición.

España dominó de principio a fin, controlando el juego ofensivo y la posesión del balón. La selección española se adelantó ya en el minuto 5 gracias a un gol en propia puerta de la mexicana Natalia Muñoz. En el 17, Naiara Sanmartín hizo el segundo tras un centro de Daniela Agote.

Antes del descanso llegaron los otros tres goles españoles, desde las botas de Irune Dorado (m.32), Ainhoa Alguacil (m.34) y Carla Juliá (m.37). En la segunda mitad, España bajó una marcha y México se animó, intentando recortar distancias, y Yareli Valadez consiguió el único tanto de su selección.

El pasado sábado, las mexicanas ya habían caído derrotadas contra Países Bajos por 1-3, con otro gol de Yareli Valadez.

Contra España, México formó con Mariangela Medina, Michel Fong, Ana Lorena Torres (Natalia Muñoz, m.46), Yareli Valadez, Abril Fagoso (Monique Montes, m.71), Silvana González (María González, m.46), Berenice Ibarra, Ashlee Mora, Anaiya Miyazato (Sara Ortiz, m.46), Mia Villalpando y Noemi Villalobos (Vanessa González, m.46).

La selección mexicana sub-20 terminará su participación en el torneo contra Inglaterra. EFE

acg/ism