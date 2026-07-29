México supera las 100 medallas en los XXV Centroamericanos y del Caribe

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Redacción Deportes, 28 jul (EFE).- México se convirtió este martes en el primer país que superó la marca de las 100 medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, un logro que consiguió en apenas cuatro días de competencia en Santo Domingo y que lo consolidó en el liderato con un total de 126 preseas.

De la cosecha de 126 metales de la delegación mexicana hasta este martes, 49 son de oro, 45 de plata y 32 de bronce. Los deportes que más le han dado fruto en lo que va de la competencia son el taekwondo, remo, gimnasia, ecuestres, clavados, judo y ciclismo.

Los mexicanos, que compiten con 646 deportistas, son escoltados en el medallero por Colombia que acumula un total de 84 preseas: 31 de oro, 31 de plata y 22 de bronce.

El superar la barrera de las 100 medallas fue celebrado por el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el exclavadista mexicano Rommel Pacheco.

«¡100 medallas y seguimos haciendo historia! Cada presea representa horas de entrenamiento, sacrificio y el orgullo de portar los colores de México. Gracias a cada atleta por demostrar que el talento mexicano no tiene límites», dice el mensaje de felicitación que compartió Pacheco.

Cabe destacar que en las justas de Barranquilla 2018, México logró un total de 341 medallas y en San Salvador 2023 alcanzó 353 preseas. EFE

sd/car