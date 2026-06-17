México suspende clases y ordena teletrabajo en el sector público por los partidos del Mundial

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El gobierno de México ordenó teletrabajo en el sector público y la suspensión de clases por los partidos del Mundial de fútbol 2026 que se realizarán en los próximos días en Ciudad de México y Guadalajara.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ya había ordenado la suspensión de clases el pasado 11 de junio, cuando se inauguró el Mundial en la capital con el partido entre México y Sudáfrica.

El miércoles 17 de junio se enfrentan Uzbekistán y Colombia en el estadio Azteca de la capital mexicana.

En ese día, el gobierno ordenó que las actividades del sector público presenciales acaben a las 15h00 horas (locales) y que el resto de la jornada laboral se realice en teletrabajo.

Además, instruyó que se suspendan las clases en esa jornada en el turno vespertino en todos los niveles.

Pidió también que el sector privado instruya teletrabajo o modalidades flexibles en la misma jornada.

El gobierno dijo en el Diario Oficial de la Federación que la disposición busca «contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público».

Para el 18 de junio, cuando México enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara, el gobierno pidió también al sector privado esquemas flexibles y de teletrabajo durante todo el día.

Ese mismo día ordenó la suspensión de clases en todos los niveles.

Para el 24 de junio, cuando México enfrentará a Chequia en el Estadio Azteca, el gobierno ordenó también teletrabajo en el sector público.

yug/mcd