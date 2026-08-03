México tiene 11.000 millones de dólares en proyectos mineros frenados por falta de permiso

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Ciudad de México, 3 ago (EFE).- La industria minera mexicana tiene unos 11.000 millones de dólares en inversiones de proyectos que no han podido despegar por falta de autorizaciones, afirmó este lunes el presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), Pedro Rivero, al presentar el Informe Anual 2026 del organismo.

Rivero explicó que los permisos forman parte integral de la operación minera y condicionan la posibilidad de avanzar desde la exploración hasta la construcción y ampliación de minas, por lo que la agilidad en las autorizaciones enviaría señales positivas a los inversionistas.

“Tenemos alrededor de 11.000 millones de dólares que están detenidos en inversión en diversos proyectos que ahorita no podemos hacer que despeguen porque no hemos llegado todavía a lograr éxito con las autorizaciones”, señaló durante la presentación del reporte anual de la Camimex.

La Cámara sostuvo que el sector está preparado para invertir más de 14.000 millones de dólares en proyectos, siempre que existan condiciones para desarrollarlos, mientras que la inversión minera de 2025 alcanzó cerca de 4.896,4 millones de dólares y se destinó principalmente a ampliar operaciones, mejorar procesos, seguridad y protección ambiental.

El presidente de la cámara reconoció que algunas autorizaciones ambientales han comenzado a avanzar, sobre todo para operaciones existentes, pero advirtió de la escasa actividad en el otorgamiento de nuevas concesiones desde la reforma a la legislación minera de 2023.

Según Rivero, esa situación representa un problema de largo plazo porque la búsqueda de nuevos yacimientos comienza con las concesiones y la exploración, mientras que el desarrollo de una mina requiere estudios técnicos, ambientales y sociales que pueden tomar años antes de traducirse en producción.

La directora general de Camimex, Karen Flores, relacionó esta falta de nuevos proyectos con el comportamiento de la minería mexicana en 2025: aunque el valor de la producción aumentó con fuerza por los mayores precios internacionales, el índice de volumen físico permaneció prácticamente sin cambios.

Camimex indicó que el producto interno bruto minero disminuyó un 3,2 % en 2025 y que el empleo formal del sector cerró el año con 400.057 puestos de trabajo, una caída del 4 % frente a 2024.

La cámara considera que la exploración será clave para sustituir reservas y enfrentar el agotamiento natural de algunas minas en operación.

Flores advirtió de que, sin nuevos descubrimientos, la reducción progresiva de reservas puede conducir al cierre de operaciones y a la pérdida de los beneficios económicos y laborales que generan en las regiones mineras.

De acuerdo con su reporte, el sector ganó valor por el auge internacional de los metales, pero no aumentó materialmente su volumen de producción, debido a años de baja exploración, permisos, menor inversión en nuevos proyectos y agotamiento natural de las minas.

Según datos de Camimex, el valor de la producción minero-metalúrgica alcanzó un máximo histórico de 379.290 millones de pesos (unos 2.743 millones de dólares) en 2025, un crecimiento de 21,2 %.

Las exportaciones mineras alcanzaron los 30.642 millones de dólares, con un superávit comercial de 13.747 millones de dólares en 2025.

Rivero insistió en que las decisiones de inversión que se toman hoy solo se reflejarán en producción varios años después, por lo que pidió recuperar la exploración, agilizar permisos y generar condiciones de certidumbre para nuevos proyectos. EFE

jsm/csr/jrh