México tiene un déficit comercial de 1.012 millones en primer trimestre pese incertidumbre

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Ciudad de México, 27 abr (EFE).- México tuvo en el primer trimestre del año un déficit comercial de 1.012 millones de dólares pese a un aumento del 17,9 % en las exportaciones, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pese a la incertidumbre comercial de Estados Unidos.

El dato se compara con el superávit de 1.097 millones de dólares del mismo periodo de 2025.

De enero a marzo, las exportaciones se elevaron un 17,9 % interanual a los 175.586 millones de dólares, con un incremento del 18,1 % en las ventas dirigidas a Estados Unidos, destino del 83,4 % del total, precisó el organismo con base en cifras originales.

Este fenómeno ocurre a pesar de la incertidumbre comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump, tras imponer aranceles del 25 % al acero, aluminio, la industria automotriz, la cerveza enlatada y los productos fuera del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por otro lado, las ventas petroleras decrecieron un 25,5 % interanual a 4.304,8 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras se elevaron un 19,7 % hasta los 171.281,2 millones de dólares. Por otro lado, las importaciones subieron un 18,4 % al totalizar 176.598,8 millones de dólares. Las compras petroleras aumentaron un 19,7 % año contra año a 10.915,5 millones de dólares. Mientras que las no petroleras aumentaron un 1,3 % al sumar 165.682 millones de dólares.

Saldo positivo en marzo

Solo en marzo, México reportó un superávit de 5.932 millones de dólares, un 27,7 % más que el saldo también positivo de 1.097 millones de dólares del mismo mes de 2025.

Las exportaciones se dispararon un 27,7 % interanual a los 70.727 millones de dólares, mientras las importaciones aumentaron un 24,3 % hasta los 64.795 millones de dólares.

México logró un superávit comercial en 2025, cuando reportó una balanza positiva de 771 millones de dólares, contrario al dato negativo de 8.212 millones de dólares de 2024.

El país cerró el 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

México se ha afianzado al T-MEC para impulsar el crecimiento de su economía, de la que una cuarta parte depende de exportaciones a Estados Unidos, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial pronosticaron una recesión para México ante los aranceles de Donald Trump, que logró esquivar. EFE

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