México trabaja en el acceso a 160 localidades aún incomunicadas tras las lluvias

3 minutos

Ciudad de México, 16 oct (EFE).- El Gobierno de México informó este jueves avances en la atención a las comunidades afectadas por las recientes lluvias e inundaciones durante el fin de semana en al menos cinco estados en el centro del país, con una reducción de 191 a 160 localidades incomunicadas en las últimas 24 horas.

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, detalló que al día de hoy 108 municipios continúan con afectaciones, de los cuales 69 fueron catalogados como prioritarios. Hidalgo es el estado más impactado, con 28 municipios afectados y 84 comunidades aún sin acceso terrestre.

“Vamos avanzando poco a poco a lo largo de los caminos (…) Primero liberamos las carreteras federales, luego las estatales y después las municipales”, explicó Esteva, quien precisó que se mantienen activos 685 trabajadores y 368 máquinas pesadas, además de 323 adicionales operadas por las Fuerzas Armadas, para la limpieza y reapertura de vías.

Sobre los puentes colapsados, estimó que varios pasos provisionales podrían restablecerse en cuestión de días, mientras que los proyectos definitivos de reconstrucción ya están en elaboración.

“Serán diseñados para resistir lluvias con periodos de retorno de hasta 1.000 años”, apuntó.

En paralelo, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, informó de que el suministro eléctrico ha sido restablecido en un 93 %, con más de 207.000 usuarios reconectados en los estados más afectados: Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.

No obstante, 19.700 hogares continúan sin energía, principalmente en zonas de difícil acceso. Para llegar a ellas, la CFE desplegará más de 100 plantas de emergencia, algunas de las cuales serán trasladadas en helicópteros militares.

Calleja reconoció que en estados como Hidalgo y Veracruz aún es necesario transportar personal y materiales por vía aérea para reparar infraestructura dañada.

“Estamos tendiendo más de 2,8 kilómetros de líneas de alta tensión con apoyo de helicópteros”, afirmó.

Las autoridades prevén que, si las condiciones climatológicas lo permiten, la próxima semana se logre restablecer el acceso terrestre a la mayoría de las comunidades aisladas y se acelere la reconstrucción de puentes estratégicos.

Hasta ahora, el gobierno mexicano ha reportado la muerte de 66 personas debido a las lluvias.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó el miércoles que el Gobierno federal ha clasificado 191 comunidades como “prioritarias”, un criterio basado principalmente en el porcentaje de viviendas afectadas y adelantó que su gobierno ofrecerá reportes diarios sobre daños y acciones de apoyo, y estimó que para el próximo lunes podría tenerse un balance más completo sobre viviendas afectadas. EFE

csr/afs/ads

(foto)