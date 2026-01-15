México trabaja para fortalecer y mantener el T-MEC, asegura senador

Ciudad de México, 14 ene (EFE).- El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, afirmó este miércoles que México trabaja con distintos sectores económicos para que el proceso de evaluación y revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea “lo más exitoso posible” y concluya con un acuerdo para “mantenerlo y fortalecerlo”.

Durante una reunión con parlamentarios de Canadá, integrantes del Grupo Interparlamentario Canadá-Estados Unidos, el senador mexicano aseguró que la premisa es “proteger lo que funciona, corregir lo necesario y proyectar a América del Norte hacia un futuro más competitivo, incluyente y sostenible”.

Al término de dicha reunión, Murat sostuvo que, pese a declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, como que el T-MEC “es irrelevante”, se percibe un “ambiente propositivo y propicio” para que el tratado se consolide.

Además, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta del Congreso mexicano subrayó que el acuerdo “sigue su ruta desde la perspectiva legal”, como ha señalado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Destacó que, a partir de “datos duros” en evaluación en sectores económicos de los tres países, el Senado mexicano —cámara del Congreso encargada de la política exterior y de la revisión del Tratado— buscará acercar posiciones con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos para atender inquietudes y aclarar dudas.

Murat también resaltó la lógica de integración del bloque. Señaló que el T-MEC opera con un modelo de “coproducción” en el que partes de productos se fabrican en México y Estados Unidos y pueden cruzar la frontera “más de 15 veces”.

Durante el encuentro con parlamentarios canadienses, Murat destacó la relación bilateral México-Canadá, con un comercio superior a 40.000 millones de dólares anuales y la presencia de más de 3.000 empresas canadienses en México.

En la reunión participó el senador canadiense Michael L. MacDonald, copresidente del Grupo Interparlamentario Canadá-Estados Unidos, quien pidió “fortalecerlo, no debilitarlo”, al referirse al T-MEC.

También llamó a mantener “una ‘cabeza fría’” y apegarse “a los hechos” ante un entorno político cambiante.

“Los primeros ministros van y vienen, los presidentes van y vienen en relativa a nuestra relación comercial que está abarcada dentro del T-MEC, y tenemos que fortalecerlo, no debilitarlo”, afirmó en su oportunidad.

MacDonald también señaló que, tras tres décadas de experiencia con el TLC y ahora el T-MEC, la relación puede ampliarse con más comercio e inversión.

Indicó que la inversión mexicana en Canadá ronda “un poco menos de 2.000 millones de dólares”, frente a más de “46” de Canadá en México, y dijo que su delegación busca alentar mayores inversiones mexicanas en su país. EFE

