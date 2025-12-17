México urge a la ONU a “asumir su papel” ante creciente tensión entre EEUU y Venezuela

Ciudad de México, 17 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió este miércoles a Naciones Unidas (ONU) a “asumir su papel” para evitar un «derramamiento de sangre» ante la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

«Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, la posición de México siempre debe ser no a la intervención (…) y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos», dijo.

Las declaraciones de la mandataria mexicana, en su habitual conferencia diaria desde Palacio Nacional, se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un «bloqueo total» contra petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano. EFE

