México ve el tabaquismo como un «problema de salud pública» pese a la caída de fumadores

Ciudad de México, 28 ene (EFE).- El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México recordó que la epidemia del tabaquismo sigue siendo «un problema de salud pública» en el país agravado por el incremento en el uso de cigarros electrónicos, a pesar de la bajada nacional en la cifra de fumadores registrada en 2025.

La jefa del departamento de Prevención y Control del Tabaquismo del INSP, la doctora Luz Myriam Reynales, valoró esa caída «significativa» en el número de fumadores en el país durante la última década, aunque advirtió de que los 14 millones de personas que consumen tabaco suponen un problema, ya que crecieron los usuarios de dispositivos de cigarros electrónicos, especialmente entre los adolescentes, según subrayó este miércoles en un comunicado.

Con base en los datos recopilados en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) de 2025, organizaciones civiles contextualizaron la bajada en el número de fumadores al «avance» de las políticas públicas para luchar contra el tabaquismo, entre las que destacaron la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco.

No obstante, alertaron de que todavía hay cuestiones relevantes «pendientes» de aprobación, como el aumento de impuestos a estos productos.

En este sentido, la coordinadora del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra el Tabaco, la doctora Guadalupe Ponciano, señaló que la reducción del tabaquismo es uno de los aspectos «más difíciles de abordar» en México, donde anualmente -añadió- mueren 63.000 personas por consecuencias derivadas del consumo de tabaco.

«Muchas de esas vidas podrían salvarse si tuviéramos un sistema de salud que realmente ofreciera ayuda terapéutica y medicamentos para dejar de fumar a los casi 14 millones de consumidores de productos de tabaco», lamentó Ponciano.

Ante este panorama, organizaciones de la sociedad civil defendieron que aumentar los impuestos en este campo se basa en la «justicia fiscal» para «garantizar» de derecho a la salud a toda la población, por lo que instaron a las autoridades a asumir una «mayor responsabilidad» en el cuidado de la adolescencia mexicana.

De acuerdo con los datos de Encodat, el uso de cigarros electrónicos en la población de 12 a 17 años durante el pasado diciembre fue de un 3,1 % (3,5 % hombres y 2,6 % mujeres), aumentando respecto al 1,1 % observado en 2016. EFE

