México y Argentina, con las figuras Mora y Sarco, se enfrentan por un lugar en semifinales

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 10 oct (EFE).- México y Argentina afrontan en este sábado un duelo latinoamericano por los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile, donde ambas selecciones se han visto sólidas tras golear a sus rivales en octavos, el anfitrión Chile (1-4) y Nigeria (4-0), respectivamente.

En el Estadio Nacional de Santiago, ambas buscarán su pase a semifinales, donde jugarán contra el vencedor entre España, al que los mexicanos se enfrentaron en la fase de grupos, y Colombia, que sería un potente duelo sudamericano para la albiceleste.

El Tri tiene en sus filas a la sensación del torneo, el volante del Tijuana Gilberto Mora, que tendrá una batalla de protagonismo con el delantero del alemán Bayer Leverkusen Alejo Sarco, quien ha sido el goleador de la albiceleste.

Con apenas 16 años, Mora suma tres goles y una asistencia en cuatro partidos y ha sido el director de orquesta de la ofensiva mexicana, frente a Sarco, de 19 años, que ha marcado cuatro goles y pelea por el liderato de artilleros del torneo.

Aunque quedó rezagado en la lucha por la Bota de Oro del certamen, Mora tiene la oportunidad de dar el batacazo con la selección mexicana ante una albiceleste que es el equipo más regular de la competición y favorita a ganar su séptima corona.

“Trato de disfrutar dentro del campo, siempre al servicio de mi equipo. Se me han dado las cosas bien, pero hay que seguir trabajando, no hemos logardo nada todavía”, aseguró Mora tras el partido ante Chile.

México, dirigido por Eduardo Arce, pondrá a prueba su resistencia tras sobreponerse al grupo más complicado de la fase de grupos, en el que, además de los españoles, estaba Brasil y la sorprendente Marruecos.

Cuenta con el sexto jugador del torneo mejor cotizado, el mediocentro del Seattle Sounders Obed Vargas, de 8 millones de dólares, y el volante ofensivo del Monterrey Iker Fimbres.

Argentina, repleta de joyas juveniles, con los extremos Ian Subiabre de River Plate y Gianluca Prestianni del Benfica, además del volante de Vélez Maher Carrizo, no se deja deslumbrar por el rival.

“No sé si figura, la verdad que no solo él (Mora), tienen muchísima calidad todos los chicos. Va a ser un honor poder enfrentarlos”, aseguró el capitán Julio Soler.

La albiceleste, que en la primera fase realizó un camino perfeto, con nueve puntos y tres victorias, tiene una ofensiva demoledora con 11 goles en cuatro partidos y es la selección de mayor valor, estimado en 61,8 millones de euros.

“Vamos paso a paso, tenemos un grupo muy unido y mucho para dar. Ojalá lo podamos seguir haciendo así, es un grupo con mucha alegría” añadió el defensa del Bournemouth de la Premier League.

Alineaciones probables:México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca; Diego Sánchez, Elias Montiel; Iker Fimbres, Obed Vargas, Alexei Domínguez; Gilberto Mora, Tahiel Jiménez.Seleccionador: Eduardo ArceArgentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Valentino Acuña, Tomás Pérez, Milton Delgado, Maher Carrizo, Ian Subiabre; Alejo Sarco.Seleccionador: Diego Placente.Hora: 20.00 hora local (23.00 GMT).Cancha: Estadio Nacional de Santiago. EFE

