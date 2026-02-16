México y Canadá preparan “plan de acción” para inversión y comercio, al margen del T-MEC

2 minutos

Ciudad de México, 16 feb (EFE).- México y Canadá acordaron elaborar un “plan de acción” bilateral para ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias, en paralelo al tratado que tienen ambos países con Estados Unidos (T-MEC), informó este lunes el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, tras reunirse en Ciudad de México con el ministro canadiense, Dominique LeBlanc.

Ebrard explicó que la iniciativa busca acelerar agendas específicas entre ambos países en paralelo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que estructura la integración regional junto con Estados Unidos. La estrategia bilateral, dijo, podría quedar definida en el segundo semestre de 2026.

Explicó que la visita de la delegación canadiense, en el marco de un diálogo comercial que calificó como uno de los más amplios en años, abrió dos vías de trabajo: un diálogo entre empresas de ambos países y, en segundo término, la preparación de un “plan de acción”.

El encuentro reunió a cerca de 900 compañías mexicanas y canadienses, según datos de la Secretaría de Economía.

Añadió que el objetivo de este plan es establecer una agenda para “los próximos años” derivada del intercambio entre los sectores privado y público, a la par de la delegación canadiense que realizaría visitas a Monterrey y Guadalajara, como parte de una misión comercial que describió como la más amplia en años.

La hoja de ruta incluirá, según Ebrard, temas como minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro y mecanismos para “aumentar las oportunidades para los jóvenes de ambos países”, además de otros asuntos que se irán presentando conforme avance el trabajo bilateral.

Por su parte, LeBlanc subrayó el interés de Canadá por profundizar el trabajo con México en sectores como agricultura y tecnología agrícola, manufactura avanzada -incluida la automotriz-, tecnologías limpias y energía, industrias creativas y culturales, así como tecnologías de la información y comunicaciones.

El ministro canadiense dijo que su enfoque se centra en identificar oportunidades para que empresas canadienses amplíen su presencia en México en coordinación con contrapartes mexicanas.

Los esfuerzos bilaterales de México y Canadá se dan a la par de las tensiones comerciales que mantienen ambos países con Estados Unidos, ante las políticas más restrictivas que ha impulsado el presidente, Donald Trump, desde su regreso hace un año a Washington, así como en la antesala de la revisión del T-MEC, prevista en julio próximo. EFE

jsm/csr/psh

(foto)(video)